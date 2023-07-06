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46 قتيلا ومصابا.. خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد بالمكسيك (فيديو)
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46 قتيلا ومصابا.. خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد بالمكسيك (فيديو)

46 قتيلا ومصابا.. خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد بالمكسيك (فيديو)

46 قتيلا ومصابا.. خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد بالمكسيك (فيديو)
٠٧:٥٣:٠٩ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إحدى المناطق جنوب المكسيك حادثا مروعا بعد سقوط حافلة ووفاة قرابة 27 شخصا وإصابة آخرين.

وأوضحت السلطات المكسيكية أن 27 شخصا لقوا حتفهم واُصيب أكثر من 19 آخرين بعد أن سقطت حافلة ركوب في واد، عندما كانت تسير عبر منطقة جبلية في لاية أواكساكا بجنوب المكسيك”.

حادث سقوط حافلة

وأوضحت تقارير الشرطة والمدعي العام ، أن السيارة التي تملكها شركة نقل محلية ، قد غادرت مكسيكو سيتي متوجهة إلى مدينة سانتياجو دي يوسوندا، ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماجدالينا بينياسكو، حسبما قالت صحيفة “لا اكسبانثيون” المكسيكية.

وتقدم حاكم أواكساكا ، سالومون جارا بالعزاء لأسر الضحايا وقال على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي “نأسف بشدة للحادث الذي وقع في ماجدالينا بينياسكو، ويعمل موظفونا الحكوميون بالفعل على إجراءات الإنقاذ ويقدمون كل الدعم للمصابين”.

البحث عن ناجين

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي نقله موقع Hespress هسبريس على منصة تويتر..

أن الحافلة مدمرة بالكامل بينما يبحث رجال الإنقاذ بين الحطام، عن الناجين والمصابين  لنقلهم للمستشفيات.

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