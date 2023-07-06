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قرار مفاجئ من السويد بشأن تصاريح حرق نسخة من المصحف الشريف

قرار مفاجئ من السويد بشأن تصاريح حرق نسخة من المصحف الشريف

قرار مفاجئ من السويد بشأن تصاريح حرق نسخة من المصحف الشريف
٠٧:٠٥:٥٧ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

قال وزير العدل السويدي جونار سترومر لصحيفة أفتونبلادت اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس تجريم إحراق المصحف أو الكتب المقدسة الأخرى، على خلفية ما ألحقته وقائع إحراق المصحف في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد.

مهاجر عراقي مسيحي

وكان مهاجر عراقي مسيحي إلى السويد، قد أحرق  نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما أثار غضب العالم الإسلامي. وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.

ورفضت الشرطة لدواع أمنية هذا العام عدة طلبات لتنظيم احتجاجات كان من المزمع أن تشمل إحراق المصحف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة، قائلة إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد.

تغيير القانون

وقال وزير العدل السويدي اليوم الخميس إن الحكومة تحلل الموقف وتدرس إذا ما كان القانون بحاجة إلى التغيير.

وأضاف سترومر لصحيفة أفتونبلادت “علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه”. وأضاف أن السويد أصبحت “هدفا ذا أولوية” في الهجمات.

وأردف “يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي تسببت في تهديد لأمننا الداخلي”.

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الكلمات الدلالية:
السويد القانون السويدي القضاء حرق المصحف الشريف

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