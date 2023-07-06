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أكاديمية الحفر تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
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أكاديمية الحفر تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

أكاديمية الحفر تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

أكاديمية الحفر تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
٠٧:٠٨:٠٥ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية الحفر العربية (صدى) عن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في (بقيق)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70%.
2- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60%.
3- العمر (18 -24).
4- اللغة الإنجليزية (لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP).

مزايا البرنامج:

– راتب شهري.
– التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.
– سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.
– تأمين طبي.
– الوصول إلى المرافق الترفيهية.
– الزي الرسمي مجاناً.
– توفير الفطور والغداء مجاناً.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

التفاصيل والموعد: اضغط هنا

نبذة عن الأكاديمية:

– أكاديمية الحفر العربية السعودية (SADA) هي منظمة فنية وأكاديمية تأسست نتيجة للشراكة المثمرة بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في الصناعة التي تمول الأكاديمية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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