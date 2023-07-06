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إتلاف 1.5 طن من الأسماك والورقيات الفاسدة في أحد الأسواق ببلدية وسط سكاكا

إتلاف 1.5 طن من الأسماك والورقيات الفاسدة في أحد الأسواق ببلدية وسط سكاكا

إتلاف 1.5 طن من الأسماك والورقيات الفاسدة في أحد الأسواق ببلدية وسط سكاكا
٠٦:٥١:٢٠ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أتلفت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية وسط سكاكا 1.5 طن من الأسماك والورقيات غير الصالحة للاستهلاك.

وذلك ضمن جهودها المستمرة لمتابعة سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق والمنشآت ومطابقتها للاشتراطات لضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم.

المتحدث الرسمي للأمانة

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن بلدية وسط سكاكا تلقت بلاغًا عبر مركز الاتصال الموحد 940 عن أحد الأسواق بالمدينة يعرض أغذية فاسدة، مشيرًا إلى مباشرة البلاغ من خلال الرقابـة الشاملة في البلدية ومختبر سـلامة الأغـذية بأمانة الجوف، وتمت مصادرة وإتلاف أكثر مـن 1450 كجم من الأسماك و50 كجم من الورقيات غير الصالحة للاستهلاك.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها لتطبيق الاشتراطات الصحية والإبلاغ عن المخالفات وتقديم الملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اسماك فاسدة بلدية سكاكا سكاكا

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