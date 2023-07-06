على مدار 24 ساعة.. تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة “إجابة السائلين” داخل المسجد الحرام

تواصل – واس:

سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذكاء الاصطناعي لخدمة إجابة السائلين داخل المسجد الحرام، وتوفير الخدمات لضيوف الرحمن بأحدث الطرق والوسائل النافعة.

خدمة إجابة السائلين بالمسجد الحرام

وأوضح مدير إدارة الروبوتات الذكية المهندس عدنان المنعمي أنه بالتعاون مع إدارة التوجيه والإرشاد تم تفعيل خدمة “إجابة السائلين” عبر الروبوت التقني الذي يمكنه التنقل في جنبات المسجد الحرام، والتي من شأنها إعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

خدمة على مدار 24 ساعة

وبيّن أن خدمة إجابة السائلين في المسجد الحرام هي إحدى الوسائل التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من خلال الإجابة على أسئلتهم المتعلقة بأحكام مناسك الحج والعمرة.

وتتم هذه الخدمة في مواقع متفرقة في المسجد الحرام وعلى مدار ٢٤ ساعة، يجيب على هذه الأسئلة عدد من أصحاب الفضيلة المؤهلين شرعيًا.

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