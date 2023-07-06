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“وماتقدموا من خير”.. علي الغامدي أبو الأيتام يكفل 10 آلاف طفل (فيديو)

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“وماتقدموا من خير”.. علي الغامدي أبو الأيتام يكفل 10 آلاف طفل (فيديو)

“وماتقدموا من خير”.. علي الغامدي أبو الأيتام يكفل 10 آلاف طفل (فيديو)

“وماتقدموا من خير”.. علي الغامدي أبو الأيتام يكفل 10 آلاف طفل (فيديو)
٠٨:٤٩:٥٣ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قضى المواطن علي الغامدي، 18عاما من حياته لرعاية الأيتام الفقراء وتكفل بـ7000 يتيم.

لم يرزق بأطفال:

لم يرزق “الغامدي” بأي أطفال في حياته فكرس كل جهده لخدمة الأيتام في العديد من الدول الأخرى.

يقول: إن سلاح هؤلاء الأيتام الوحيد هو العلم، لذا فإنه قرر إنشاء عشرات المدارس لتعليمهم.

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و”الغامدي” المعروف أيضا بأبو الأيتام، لديه مكتب صغير يدير فيه 20 دار تعتني بـ10,000طفل و5مدارس ومستشفى في بلدان إفريقية متعددة.

كما أنه عمل بمصر وإثيوبيا والسودان وكينيا وتشاد والنيجر وأوغندا ودول أخرى حتى أطلقوا عليه “أبو الأيتام”.

على الغامدى - السعودية - رعاية الايتام - اوغندا

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“الحج والعمرة” تمكّن 450 شخصا من الأيتام وذوي الإعاقة من الحج

في وقت سابق، مكّنت وزارة الحج والعمرة 450 شخصاً من ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج لهذا العام 1444 هـ.

مبادرة وطنية

جاء ذلك ضمن النسخة الثالثة من مبادرتها الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، تحقيقا لأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتمثلة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

فيديو متداول تم نشره على حساب إياد الحمود عبر منصة تويتر..

الكلمات الدلالية:
السعودية الغامدي المملكة مواطن مواطن سعودي

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