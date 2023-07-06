استشاري: 50% ممن تجاوزوا الـ60 عاما في المملكة مصابون بأمراض شرايين القلب

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أكد استشاري أمراض القلب د. خالد النمر أن أمراض القلب والشرايين هي أمراض العصر، من الصين شرقا إلى أمريكا غربا، وتسبب الوفيات بالجلطات والسكتات القلبية والدماغية.

أمراض القلب والشرايين في المملكة

وقال النمر لقناة “العربية ” : “نحن لسنا بمعزل عن العالم، ولدينا حوالي 50 % ممن تجاوزا الـ 50 عاما في المملكة مصابون بأمراض شرايين القلب”.

وتابع أن الشيء الجميل في هذا الأمر حاليا، زيادة التوعية الصحية لدى المواطنين بأهمية الحياة الصحية، وممارسة الرياضة والتحكم في السكري والضغط والابتعاد عن التدخين، كل هذه الممارسات تقلل مخاطر أمراض القلب والشرايين”.

الخلايا الجذعية والسكري

وفي وقت سابق، أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أن الخلايا الجذعية لم يثبت حتى الآن استخدامها كعلاج فعال لمرضى السكري.

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وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الخلايا الجذعية مازالت تحت الأبحاث ولم يتم الاعتراف بها كعلاج فعال لداء السكري من النوع الأول”.

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وأضاف د. ناصر الجهني “الذي تم الاعتراف به هو زراعة خلايا بيتا (لانجرهانس) من البنكرياس لمتبرعين متوفون ولكن بتقنية علاجية جديدة”.

الانتظار لمعرفة النتائج

وتابع الجهني “يفضل الانتظار لمعرفة فعالية وأمان زارعة خلايا بيتا لبعض الوقت حتى يتسنى معرفة الآثار الجانبية للأدوية مهبطة المناعة والمستخدمه لمنع رفض الجسم لخلايا بيتا المزروعة وفعاليتها على مدى عدة سنوات”.

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