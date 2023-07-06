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“أو يزوجهم ذكرانا وإناثا”.. امرأة تلد 4 أطفال بعد انتظار 15 عاما بدولة عربية
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“أو يزوجهم ذكرانا وإناثا”.. امرأة تلد 4 أطفال بعد انتظار 15 عاما بدولة عربية

“أو يزوجهم ذكرانا وإناثا”.. امرأة تلد 4 أطفال بعد انتظار 15 عاما بدولة عربية

“أو يزوجهم ذكرانا وإناثا”.. امرأة تلد 4 أطفال بعد انتظار 15 عاما بدولة عربية
٠٦:٠٣:٤٠ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

صدق الله تعالى حينما ذكر في كتابه:”يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا”.

توأم من 4 أطفال:

وكانت امرأة عراقية قد رزقت بـ 4 أطفال بعد انتظار دام 15 عاماً في محافظة دهوك.

وجاءت ولادة الأطفال اثنين منهما ذكور واثنين إناث، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمواليد الأربعة بصحة جيدة في المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الطاقم الطبي ذكر أن المرأة أنجبت التوائم الأربعة بعد معاناة مع العقم.

وأوضحت أن أوزان التوائم الأربعة كانت قليلة مقارنة بالأطفال الحديثي الولادة، إلا أن حالتهم جيدة الآن وستصبح أكثر استقرارًا.

وقد تم تحويل الأم العراقية وأطفالها إلى الردهة ومراقبة وضعهم الصحي وتكملة باقي العلاج.

وحظي الخبر بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المتعجبة داعية لهم بالرزق وطول الحياة والسعادة.

4 توائم:

يذكر أن امرأة عراقية كانت وضعت 4 توائم في مستشفى دهوك في ديسمبر 2022، بعد أن تأخرت في الإنجاب لمدة 4 سنوات من زواجها.

وذكر مصدر طبي حينها لوسائل إعلام حينها أن امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً متزوجة منذ أربع سنوات ولم ترزق بأطفال، وضعت 4 توائم في مستشفى دهوك للنسائية والتوليد.

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الكلمات الدلالية:
المرأة والولادة دولة عربية منوعات ولادة توائم

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