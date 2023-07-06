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الإطاحة بالسائق المتهور المتسبب في وفاة قائد مركبة بحائل
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الإطاحة بالسائق المتهور المتسبب في وفاة قائد مركبة بحائل

الإطاحة بالسائق المتهور المتسبب في وفاة قائد مركبة بحائل

الإطاحة بالسائق المتهور المتسبب في وفاة قائد مركبة بحائل
٠٦:٠٠:٣٣ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الإدارة العامة للمرور، إن مرور منطقة حائل، ضبط شخصًا ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية واصطدم بسيارة بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها.

الإجراءات القانونية:

وأشارت إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة المتسببة في الحادث، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كان هذا السائق يقود مركبته بسرعة مبالغ فيها ما تسبب في مصرع المجني عليه.

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في وقت سابق، أظهر مقطع فيديو حادث تصادم مروع بين سيارتين فوق كبري بمنطقة حائل.

تفاصيل الواقعة:

والتقطت كاميرا مثبتة في مقدمة إحدى السيارات تفاصيل الواقعة، حيث جاءت سيارة مسرعة من الخلف لتصطدم بأخرى.

كل ذلك وقع في ثوان معدودات، حين فقد قائد السيارة القدرة على التحكم بها واشتعلت النيران على الفور.

ويبدو أن قائد السيارة أصيب بشكل مبالغ وحالته أخرى وذلك من شدة التصادم وسرعة المركبة.

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أخبار السعودية الإدارة العامة للمرور السعودية المرور المملكة

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