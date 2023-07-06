حصد ملايين المشاهدات.. فيديو انقلاب سيارة حارق المصحف “حقيقي”.. ولكن؟

تواصل- فريق التحرير:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر انقلاب سيارة لأحد الأشخاص أقدم على حرق المصحف الشريف.

الفيديو تم تداوله على نطاق كبير وحقق ملايين المشاهدات، خاصة بعد واقعة المتطرف السويدي، الذي قام بحرق المصحف الشريف.

مقطع فيديو لانقلاب سيارة حارق المصحف:

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر امرأتين تقومان بقلب سيارة شخصين آخرين بعد أن قاما بحرق نسخة من المصحف أخيراً في السويد.

وأظهر الفيديو سيارة فيها امرأة تطارد سيارة أخرى رباعية الدفع فتنقلب بعد حين.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول :”فتاتان مسلمتان من البوسنة تطاردان حارقي المصاحف في السويد أمس وتقلبان سيارتهما”.

ملايين المشاهدات:

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشاره بهذا السياق عقب إقدام متظاهر عراقيّ على إحراق نسخة من المصحف بعد أن صرحت له الشرطة بذلك، بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقد تبين أن الفيديو لا علاقة له بالسويد أو بهذا الحدث بالذات،حيث إن المقطع مصوّر قبل عام في النرويج ولا علاقة له بالسويد.

وأظهر البحث العكسي عن المعلم الجغرافي الظاهر في أوّل الفيديو مبنى يعود لمجلس النواب النرويجي.

فيديو قديم:

كما كشف البحث أيضا أن مقطع لفيديو منشور في الرابع من يوليو 2022 بعنوان “مطاردة مجموعة حرقت المصحف الشريف وانقلاب شاحنتهم بالنرويج”.

وجاء التعليقات حينها “مطاردة نشطاء مسلمين لجماعة نروجيّة مناهضة للإسلام أسفرت عن انقلاب شاحنتهم بعد أن قام أحد أعضاء الجماعة بحرق نسخة من القرآن”.

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