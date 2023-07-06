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حيلة ماكرة لا تصدق.. إحباط تهريب كمية “كوكايين” بمطار الملك عبد العزيز

حيلة ماكرة لا تصدق.. إحباط تهريب كمية “كوكايين” بمطار الملك عبد العزيز

حيلة ماكرة لا تصدق.. إحباط تهريب كمية “كوكايين” بمطار الملك عبد العزيز
٠٥:٣٢:١٩ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كيلوجرام من مادة “الكوكايين” المخدرة.

كوكايين بمطار الملك عبد العزيز:

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ثلاثة أشخاص من المسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عُثر على تلك الكمية من مادة “الكوكايين” المخدرة مُخبأة في أحشائهم.

ضربات أمنية:

وقبل ساعات وجهت الجهات المختصة ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة.

ففي منطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم مادة نبات القات.

إحباط حشيش بجدة:

وفي محافظة جدة قبضت الشرطة على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

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