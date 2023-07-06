التأمينات توضح إجراءات وموعد صرف دعم ساند

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، بالتفصيل إجراءات وموعد صرف دعم ساند للمتعطلين عن العمل.

إجراءات وموعد صرف دعم ساند

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” على سؤال مغرد قال فيه: “سجلت في ساند واخطأت في الآيبان كيف يتم إتمام عملية التسجيل؟”.

وأجابت التأمينات بقولها: “إنه في حال تقدمت بطلب صرف ساند فإن إجراءات الصرف تمر بعدة مراحل وستصلك رسالة نصية عند الانتهاء من معالجة طلبك علماً بأن مواعيد الصرف بعد اعتماد الطلب تكون بداية الشهر الميلادي”.

وأضافت التأمينات “يمكنك تتبع حالة الطلب عن طريق حسابك في تأميناتي أفراد عبر أيقونة متابعة الطلبات”.

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وفي وقت سابق، كشفت التأمينات الاجتماعية، عن الغرامة المقررة على من يتخلف عن سداد المستحقات على المنشأة الخاصة به.

غرامة التأخير

وردًا على سؤال أحد المواطنين يقول فيه :” نود إشعاركم بعدم سداد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منشأتكم رقم نأمل المبادرة بالسداد خلال 15 يوم من تاريخ هذه الرسالة تجنباً لاتخاذ الإجراءات النظامية على صاحب العمل من قبل المؤسسة. إذا لم أسدد شنو الغرامة؟.

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رد التأمينات الاجتماعية

ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع للتأمينات الاجتماعية، بالتوضيح بأنه :” تفرض على صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه”.

وتابع :” و يمكنك السداد عن طريق نظام سداد برقم اشتراك المنشأة علما بأن رمز السداد هو 060 “.

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