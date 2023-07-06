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“مخدرات وذخيرة حية”.. الإطاحة بـ 4 أشخاص في الرياض
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“مخدرات وذخيرة حية”.. الإطاحة بـ 4 أشخاص في الرياض

“مخدرات وذخيرة حية”.. الإطاحة بـ 4 أشخاص في الرياض

“مخدرات وذخيرة حية”.. الإطاحة بـ 4 أشخاص في الرياض
٠٦:٠٢:٤٣ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت إدارة التحرّيات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على “4” أشخاص؛ لترويجهم مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

مضبوطات بحوزة المتهمين:

وقالت الإدارة في بيان إنه ضبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية وذخيرة حية، مؤكدة أته تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية ،و”999″ في بقية مناطق المملكة.

معالجة المعلومات بسرية:

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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إدارة التحريات:

وفي وقت سابق، ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنين لترويجهما (2.2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
الرياض السعودية المملكة مخدرات مواد مخدرة

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