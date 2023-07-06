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هل يمكن الاطلاع على تفاصيل الموظفين في منصة أبشر؟

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هل يمكن الاطلاع على تفاصيل الموظفين في منصة أبشر؟

هل يمكن الاطلاع على تفاصيل الموظفين في منصة أبشر؟

هل يمكن الاطلاع على تفاصيل الموظفين في منصة أبشر؟
٠٥:٤٤:٤٧ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر للأعمال إمكانية الاطلاع، على تفاصيل الموظفين، وكافة المعلومات المسجلة تحت هوية صاحب المنشأة.

جاء ذلك في رد المنصة في بيان لها على صفحتها الرسمية في “تويتر”، في إطار عرضها لأشهر الاستفسارات التي ترد إليها على منصة أبشر أعمال.

نماذج من أشهر الأسئلة التي ورد إلى المنصة

  • هل تتوفر خدمات أبشر أعمال على تطبيق أبشر للهواتف الذكية؟

نعم، يمكنك تحميل تطبيق أبشر أعمال الرسمي من خلال متاجر التطبيقات ، وتنفيذ خدماتك من جوالك.

  • هل يمكن تفويض استخدام أبشر أعمال لشخص آخر؟

نعم، وذلك من خلال خدمة التفاويض، حيث يمكنك أيضا تحديد الخدمات التي ترغب إتاحة الصلاحية عليها.

  • ما هي منصة أعمال؟

هي منصة لتقديم الخدمات للقطاع الخاص والمنشآت.

خدمات تحديث جواز سفر العامل

أبشر  توفر أيضا، خدمة تحديث معلومات جواز السفر، حيث تمكن صاحب المنشأة من تحديث معلومات جواز سفر العامل، في المنشاة الكترونيا بعد إتمام تجديده.

وجددت الخطوات المطلوبة في الدخول على منصة أبشر ، ثم اختيار خدمات أعمالي، ثم اختيار معلومات جواز السفر

أقرأ أيضا:

الجوازات: إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبرأبشر

الكلمات الدلالية:
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