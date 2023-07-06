أخبار السعودية.. فصل “إحسان وبسام” والتقديم لتأهيل الضباط والدعم الإضافي ومصرف الراجحي
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.. استغرقت 9 ساعات
أعلن رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.
فتح باب القبول للجامعيين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) من خريجي العامين الدراسيين ( 1443هـ / 1444هـ ) للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (53) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.
تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي
أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 86 التي سيتم صرفها الإثنين القادم ستشمل الدعم الإصافي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
التدريب التقني يعلن مواعيد القبول والتسجيل لعام 1445هـ
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام التدريبي القادم 1445هـ.
التجارة تستدعي 106مركبة بنتلي.. تعرف على الخلل
قررت وزارة التجارة استدعاء عدد 106 مركبات بنتلي«Bentayga»، موديل 2022، وذلك لخلل، في تثبيت مقاعد الصف الثاني، لما يمثل من خطورة على حياة الركاب.
توقف قلبها.. إنقاذ حياة حاجة بمطار الملك عبد العزيز بجدة قبل صعودها للطائرة
تمكن فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة -بفضل الله- من التدخل السريع، من إنقاذ حياة حاجة مسنة.
بيان عاجل من سفارة المملكة بالكويت بخصوص المخالفات المرورية
أعلنت سفارة المملكة بالكويت، أنه اعتبارًا من اليوم الخميس سيتم تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري.
لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف على شرط الحصول على الدعم سكني
أكد برنامج سكني، أحقية حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الدعم السكني.
مع اشتداد الحر.. الحج: عمّروا جميع مساجد مكة بصلاة الجمعة غدًا
وجهت وزارة الحج والعمرة، نصيحة لضيوف الرحمن بأداء صلاة الجمعة غدًا في مساجد مكة المكرمة في ظل درجة الحرارة المرتفعة.
ضربات سريعة ومتلاحقة لتجار السموم في عدة مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات المختصة اليوم ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة.
طقس عطلة نهاية الأسبوع.. أجواء مُعتدلة الحرارة وأمطار على مصايف المملكة
توقع خبراء الأرصاد، أنه خلال طقس عطلة نهاية الأسبوع فإن المملكة تشهد أجواء مُعتدلة الحرارة وأمطار على المصايف.
تنبيه من مصرف الراجحي حول بيانات العملاء السرية
أكد مصرف الراجحي على أن حماية بيانات العملاء تقع على مسئوليتهم الشخصية، ومشاركتها مع الغير أمر خطير يهدد أمن وسلامة الحسابات.
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