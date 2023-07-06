تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلن رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) من خريجي العامين الدراسيين ( 1443هـ / 1444هـ ) للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (53) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 86 التي سيتم صرفها الإثنين القادم ستشمل الدعم الإصافي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام التدريبي القادم 1445هـ.

قررت وزارة التجارة استدعاء عدد 106 مركبات بنتلي«Bentayga»، موديل 2022، وذلك لخلل، في تثبيت مقاعد الصف الثاني، لما يمثل من خطورة على حياة الركاب.

تمكن فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة -بفضل الله- من التدخل السريع، من إنقاذ حياة حاجة مسنة.

أعلنت سفارة المملكة بالكويت، أنه اعتبارًا من اليوم الخميس سيتم تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري.

أكد برنامج سكني، أحقية حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الدعم السكني.

وجهت وزارة الحج والعمرة، نصيحة لضيوف الرحمن بأداء صلاة الجمعة غدًا في مساجد مكة المكرمة في ظل درجة الحرارة المرتفعة.

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات المختصة اليوم ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة.

توقع خبراء الأرصاد، أنه خلال طقس عطلة نهاية الأسبوع فإن المملكة تشهد أجواء مُعتدلة الحرارة وأمطار على المصايف.

أكد مصرف الراجحي على أن حماية بيانات العملاء تقع على مسئوليتهم الشخصية، ومشاركتها مع الغير أمر خطير يهدد أمن وسلامة الحسابات.

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