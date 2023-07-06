سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11597.91 نقطة.. بقيادة الباحة والزامل

تواصل ـ واس:

ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيس اليوم الخميس 6 يوليو، 6.36 نقطة، وأغلق عند مستوى 11597.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، لسوق الأسهم، 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وتصدرت أسهم شركات الباحة، والزامل للصناعة، وذيب، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين قائمة الأكثر ارتفاعًا.

الشركات الأكثر انخفاضا

وجاءت أسهم شركات تكافل الراجحي، وعذيب للاتصالات، وجمجوم فارما، ومعادن، وبوبا العربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.25% .

وكانت أسهم شركات الباحة، وشمس، والكيميائية، وأمريكانا ، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية.

أسعار السوق الموازية

واحتلت أسهم شركات المطاحن الأولى، والراجحي، وجمجوم فارما، ومرافق ، ومعادن قائمة الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم، الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24149.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق الموازية أكثر 1.7مليون سهم.

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