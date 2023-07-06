الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11597.91 نقطة.. بقيادة الباحة والزامل
بيان عاجل من سفارة المملكة بالكويت بخصوص المخالفات المرورية
الاحتلال يهدم 181 منزلاً في القدس ويعتقل 1800 فلسطيني بـ6 أشهر
ضربات سريعة ومتلاحقة لتجار السموم في عدة مناطق
“ثريدز” يجذب 10 ملايين مشترك في ساعات
المجلس الصحي: ابتعدوا عن هذه الفاكهة

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11597.91 نقطة.. بقيادة الباحة والزامل

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11597.91 نقطة.. بقيادة الباحة والزامل

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11597.91 نقطة.. بقيادة الباحة والزامل
٠٤:٤٩:١٠ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل ـ واس:

ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيس اليوم الخميس 6 يوليو، 6.36 نقطة، وأغلق عند مستوى 11597.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، لسوق الأسهم، 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وتصدرت أسهم شركات الباحة، والزامل للصناعة، وذيب، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين قائمة الأكثر ارتفاعًا.

الشركات الأكثر انخفاضا

وجاءت أسهم شركات تكافل الراجحي، وعذيب للاتصالات، وجمجوم فارما، ومعادن، وبوبا العربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.25% .

وكانت أسهم شركات الباحة، وشمس، والكيميائية، وأمريكانا ، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية.

أسعار السوق الموازية

واحتلت أسهم شركات المطاحن الأولى، والراجحي، وجمجوم فارما، ومرافق ، ومعادن قائمة الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم، الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24149.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق الموازية أكثر 1.7مليون سهم.

اقرأ أيضا:

التجارة: ارتفاع اسعار الأرز والقهوة وانخفاض السكر والدجاج

الكلمات الدلالية:
ارتفاع الاسهم الأسهم الشركات المرتفعة سوق الأسهم قيمة التداول

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. برعاية خادم الحرمين.. بدء اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية

عاجل.. برعاية خادم الحرمين.. بدء اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية

٠٩:٥٦ ص، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
566 مليون ريال.. 6 دول تتصدر قائمة صادرات التمور السعودية

566 مليون ريال.. 6 دول تتصدر قائمة صادرات التمور السعودية

٠٣:٢٦ م، الجمعة، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
شكل جديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة.. تعرف على التفاصيل

شكل جديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة.. تعرف على التفاصيل

٠٤:١٧ م، الأربعاء، ٢٣ يناير ٢٠١٩
تعليق سهم «السعودية للكهرباء» انتظارا لحدث جوهري

تعليق سهم «السعودية للكهرباء» انتظارا لحدث جوهري

١١:٤٩ ص، الثلاثاء، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *