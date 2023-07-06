بيان عاجل من سفارة المملكة بالكويت بخصوص المخالفات المرورية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة بالكويت، أنه اعتبارًا من اليوم الخميس سيتم تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري.

وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءً من الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري، وعلى ذلك جرى التنويه”.

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سداد مخالفات المركبات غير الكويتية قبل الخروج من البلاد

يأتي ذلك بناءً على قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالكويت، طلال الخالد الأحمد الصباح بتطبيق القوانين والأنظمة المرورية وسداد المخالفات المرورية للمركبات الغير كويتية قبل خروجها من البلاد.

وأضافت “إن وزارة الداخلية تود الإعلان عن تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات الغير كويتية وبشكل فوري من اليوم الخميس الموافق 2023/7/6 حيث إنه لن يسمح بخروج أي مركبة تم تسجيل مخالفة عليها إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية”.

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