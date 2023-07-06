الاحتلال يهدم 181 منزلاً في القدس ويعتقل 1800 فلسطيني بـ6 أشهر

تواصل – واس:

هدمت قوات الاحتلال 181 منزلاً، واعتقلت 1800 فلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووثق تقرير نصف سنوي لمحافظة القدس، استشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم طفلان، في مدينة القدس، العام الجاري، بالإضافة لمواصلة احتجاز جثامين 23 شهيدًا.

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ورصد التقرير 128 اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين في القدس، كما وثق اقتحام نحو 26,276 مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار التقرير، إلى أن الاحتلال صادق العام الجاري، على 23 مخططاً استيطانياً، يضم آلاف الوحدات الاستيطانية.

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ورصد موازنات ضخمة لتكريس الاستيطان، واستولى على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في القدس، ويواصل بالتزامن مع ذلك تهجير القرى والتجمعات الفلسطينية المحيطة بالمدينة المقدسة.

9 شهداء وجثامين محتجزة لدى الاحتلال

وحسب وكالة “وفا” فقد ارتقى خلال النصف الأول من العام 2023، (9) شهداء في محافظة القدس بينهم طفلان.

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وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 23 شهيدا مقدسيا في ثلاجات الاحتلال وما يسمى مقابر الأرقام.

26,276 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

كما تصاعدت اقتحامات المستوطنين خلال النصف الأول 2023، إذ اقتحم 26,276 مستوطنًا و 482,392، باحات المسجد الأقصى المُبارك.

1800 حالة اعتقال

كما شنت قوات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري، حملات اعتقال واسعة في صفوف المقدسيين.

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وتم رصد 1800 حالة اعتقال في كافة مناطق محافظة القدس، من بينهم ما يزيد على 208 أطفال ونحو 56 امرأة، وكان أعلاها رصدا في شهر نيسان بواقع 774 حالة اعتقال.