“ثريدز” يجذب 10 ملايين مشترك في ساعات

تواصل ـ فريق التحرير:

قرر أكثر من 10 ملايين مستخدم تحميل تطبيق “ثريدز” المنافس الجديد لـ “تويتر”، خلال الساعات الأولى من إطلاقه من قبل شركة ميتا.

المنصة الجديدة، التي تشبه إلى حد كبير شكل تطبيق “تويتر”، ومتصلة بمنصة “إنستجرام” للصور ومقاطع الفيديو، جاءت لمنافسة تويتر بطريقة مباشرة.

10 ملايين مشترك في 7 ساعات

وقال زوكربيرج مالك المنصة شركة ميتا، إن الأمر لم يستغرق أكثر من سبع ساعات ليتجاوز عدد المستخدمين الجدد حاجز الـ 10 ملايين.

تتوفر منصة “ثريدز” في الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة أخرى، ولكن ليست داخل الاتحاد الأوروبي، حيث قالت “ميتا” إن السبب وراء ذلك هو وجود أسئلة تنظيمية.

وقال آدم موسيري، المدير التنفيذي لـ “إنستجرام”، إن الشركة اضطرت إلى الاختيار ما بين استبعاد المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، أو تأخير الإطلاق لعدد من الأشهر.

شركة ميتا تستغل اضطراب إيلوك ماسك

يرى المراقبون أن إطلاق ثريدز بهذه السرعة، يأتي في إطار استغلال الاضطراب الذي تشهده ، تويتر بسبب القيود التي وضعها إيلون ماسك مؤخرا.

ورغم تغريدة إيلون ماسك، التي نشرها بعد إطلاق تطبيق ثريدز، يسخر فيها من المنافس الجديد، إلا أن أرقام المشتركين الجدد في ثريدز تؤكد سخونة المنافسة.

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