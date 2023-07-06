المجلس الصحي: ابتعدوا عن هذه الفاكهة

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تتميز الفاكهة الطبيعية بأنها ذات قيمة غذائية وعلاجية ولها فوائدها كثيرة، لذا فإنها تعد الخيار المفضل الذي يوصي به الخبراء.

وتناول الفاكهة هي طريقة صحية لإضافة الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف والماء إلى نظامك الغذائي.

ونصح المجلس الصحي السعودي عبر حسابها في موقع “تويتر” بشراء عصير الفاكهة الطازج، باعتباره أكثر أمانَا وصحة أفضل.

كما نصح بالابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألوان المضافة مثل:

-شراب الفاكهة ومركزات الفاكهة

-العصير البودرة.



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