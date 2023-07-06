لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف على شرط الحصول على الدعم سكني
تواصل – فريق التحرير:
أكد برنامج سكني، أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الدعم السكني.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: يشمل الدعم لكل من الحالات التالية:
أ-من تجاوز عمره (25) عامًا ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد بناءً على تقارير طبية تقبلها الوزارة.
ب-من تجاوز عمره(25) عامًا من ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناء على تقارير طبية تقبلها الوزارة.
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شروط الحصول على الدعم السكني
يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
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خيارات برنامج سكني
ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.