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لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف على شرط الحصول على الدعم سكني

لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف على شرط الحصول على الدعم سكني

لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف على شرط الحصول على الدعم سكني
٠٤:٠٥:٠٧ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج سكني، أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الدعم السكني.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: يشمل الدعم لكل من الحالات التالية:

أ‌-من تجاوز عمره (25) عامًا ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد بناءً على تقارير طبية تقبلها الوزارة.

ب‌-من تجاوز عمره(25) عامًا من ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناء على تقارير طبية تقبلها الوزارة.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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