الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
أخبار السعودية.. فصل “إحسان وبسام” والتقديم لتأهيل الضباط والدعم الإضافي ومصرف الراجحي
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11597.91 نقطة.. بقيادة الباحة والزامل
بيان عاجل من سفارة المملكة بالكويت بخصوص المخالفات المرورية
الاحتلال يهدم 181 منزلاً في القدس ويعتقل 1800 فلسطيني بـ6 أشهر
ضربات سريعة ومتلاحقة لتجار السموم في عدة مناطق
“ثريدز” يجذب 10 ملايين مشترك في ساعات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ضربات سريعة ومتلاحقة لتجار السموم في عدة مناطق

ضربات سريعة ومتلاحقة لتجار السموم في عدة مناطق

ضربات سريعة ومتلاحقة لتجار السموم في عدة مناطق
٠٤:١٦:٢٣ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات المختصة اليوم ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة.

ضبط مخالِفَيْن لتهريبهما نبات القات المخدر

ففي منطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

اقرأ أيضًا:

وزنها تجاوز 1.6 طن.. ضبط شحنة كوكايين بهذه الدولة

وأكدت أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

ضبط 3 مخالفين لتهريبهم نبات القات المخدر

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم مادة نبات القات.

اقرأ أيضًا:

ضبط 73 داخل محميتين مَلَكيتين و6 مهربين بجازان

وبينت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مقيم لترويجه الحشيش والإمفيتامين 

وفي محافظة جدة قبضت الشرطة على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

اقرأ أيضًا:

عقوبات قاسية.. ضبط 10.710 مخالفين في أسبوع وترحيل 6274

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

داخل مركبة.. ضبط مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود متلبسين بمحاولة تهريب مخدرات

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأفواج الأمنية المخدرات تجار السموم جازان جدة مادتي الحشيش والإمفيتامين مكافحة المخدرات نبات القات

مواد ذات صلة

المزيد
«المونيتور»: المملكة تساعد «ثوار سوريا» على إيصال صوتهم للإعلام الدولي

«المونيتور»: المملكة تساعد «ثوار سوريا» على إيصال صوتهم للإعلام الدولي

٠٤:٥٤ م، الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠١٦
أوباما يأمر المخابرات بمراجعة الهجمات الإلكترونية على انتخابات 2016

أوباما يأمر المخابرات بمراجعة الهجمات الإلكترونية على انتخابات 2016

٠٧:٣٤ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٦
لحفظه القرآن.. بلدية خميس مشيط تكرم عاملاً بتعيينه إماماً لأحد مساجدها (فيديو)

لحفظه القرآن.. بلدية خميس مشيط تكرم عاملاً بتعيينه إماماً لأحد مساجدها (فيديو)

٠١:٥٨ ص، الجمعة، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥
قهرمان مرعش التركية تتعرض لهزة أرضية.. مجددًا

قهرمان مرعش التركية تتعرض لهزة أرضية.. مجددًا

١٠:٠٤ م، الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *