ضربات سريعة ومتلاحقة لتجار السموم في عدة مناطق

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات المختصة اليوم ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة.

ضبط مخالِفَيْن لتهريبهما نبات القات المخدر

ففي منطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

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وأكدت أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

ضبط 3 مخالفين لتهريبهم نبات القات المخدر

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم مادة نبات القات.

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وبينت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مقيم لترويجه الحشيش والإمفيتامين

وفي محافظة جدة قبضت الشرطة على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

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ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.