بشرى من “موبايلي” في 2023.. إنجاز جديد

تواصل ـ واس:

حصلت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” على ترقية في تصنيفها، على مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) من المستوى BBB إلى A.

ويعد هذا التقييم هو أعلى تقييم تحصل عليه شركة اتصالات في المملكة، نظرا لالتزامها بتطبيق مجموعة من المعايير المتعلقة بأفضل الممارسات والسياسات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

فعالية إستراتيجية موبايلي للحوكمة

وقال الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان البدران ” تعكس ترقية موبايلي إلى تصنيف A في مؤشر (MSCI ESG Index) فاعلية استراتيجيتنا للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال أن هذا الإنجاز يعد دليلاً على التزام موبايلي الراسخ، بتبني أفضل معايير وممارسات الاستدامة في إجراءات وسياسات الشركة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية.

ويعد مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) أحد أكبر المؤشرات على مستوى العالم لقياس أداء الشركات في هذا المجال .

الترقية الثالثة على التوالي

يذكر أن هذه الترقية هي الثالثة على التوالي التي تحصل عليها موبايلي، بعد ترقيتها من B إلى BB في عام 2021م، ومنBB إلى BBB في عام 2022م,

أيضا الترقية تعكس جهود الشركة في مجال التنمية المستدامة ضمن سعيها الرامي إلى تأكيد مكانتها كشريك موثوق وفعال.

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