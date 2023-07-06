تحتوي على مادة سامة.. احذر البطاطس ذات البقع الخضراء

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حذر خبراء الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا من أن ظهور البقع الخضراء على البطاطس يشير إلى مادة السولانين السامة فيها.

ووفقا للخبراء: “تتراكم مادة السولانين السامة في الخضروات في حالة تخزينها بصورة غير صحيحة، وهي مادة خطرة على جسم الإنسان. لذلك عند وجود البقع الخضراء على البطاطس يجب الامتناع عن أكلها، لأنها تسبب تسمما خطيرا”.

ومع إشارتهم إلى أنه يمكن تخزين البطاطس حوالي سنة كاملة، إلا أنهم اعتبروا أنه من الأفضل تناول البطاطس الطازجة (3-4 أشهر بعد جمع المحصول).

البطاطس الصحية

وقال الخبراء، وفقًا لموقع “روسيا اليوم: “يجب شراء البطاطس الصلبة ومن دون بقع خضراء أو بقع وبراعم بيضاء. لأن هذا يشير إلى أنها عمليًا قديمة وخالية من الفيتامينات.

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كما نصحوا بـ:

أن تكون قشرة البطاطس ناعمة من دون خشونة

يفضل اختيار بطاطس متوسطة الحجم لأن نسبة الفيتامينات والمواد المغذية في البطاطس الكبيرة أقل بمقدار الثلث مقارنة بالمتوسطة الحجم.

وبين الخبراء’، أن البطاطس المحتوية على نسبة عالية من النشاء تفيد في السلق أما المحتوية على نسبة منخفضة من النشاء فللقلي.

ويمكن تحديد نسبة النشا في البطاطس عن طريق تقطيع البطاطس إلى نصفين ومن ثم محاولة لصقهما. فيشير التصاقها بسهولة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من النشا.

لون البطاطس

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وتختلف فوائد البطاطس بحسب لونها كما يقول الخبراء:

-البطاطس البيضاء تحتوي على نسبة منخفضة من النشا.

-ذات اللون الأزرق البنفسجي لها نكهة جوز خفيفة.

– أما اللون الأصفر فيشير إلى أنها غنية بالكاروتينات.

ويشير اللون الأحمر- البنفسجي إلى أنها غنية بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة.

وتوصي الدكتورة يوليا زوتوفا أخصائية طب الأطفال بعدم إطعام الأطفال البطاطس المقلية، لأن القشرة المتكونة خلال عملية القلي تحتوي على مادة تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.