نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.. استغرقت 9 ساعات

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أعلن رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.

فيديو | رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة لـ #الإخبارية: فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" تم بنجاح #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/oD7VS5cRMu — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 6, 2023

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الفريق الطبي استعجل فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل إحسان.

هناك خطورة على حياة الطفل حسان

وأكد الربيعة، أن المرحلة الثالثة من العملية كانت حساسة وحرجة، لوجود خطورة على حياة الطفل حسان لوجود عيوب خلقية.

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وأضاف أن الثقة كاملة في كوادر المملكة الطبية بنجاح عملية الفصل الصعبة والنادرة، مؤكدًا أن لا يتوقع حياة الطفل إحسان لأنه بدون أعضاء تقريبًا.

اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد

وأشار إلى أن الفريق الطبي قد قام بإجراء فحوصات طبية دقيقة أظهرت اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

فيديو | رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة لـ #الإخبارية: استعجلنا في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل إحسان ولا نتوقع له الحياة لأنه غير مكتمل pic.twitter.com/Quw9mU19bI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2023

ويتوقع الفريق الجراحي أن التوأم “إحسان” لن يتمكن من العيش نظرا لعدم اكتمال أعضائه ووجود عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق الحياة.

العملية تستغرق العملية 9 ساعات ونصف

وبين أنه من المتوقع أن تستغرق العملية 9 ساعات ونصف وتجرى على خمس مراحل.

ويشارك فيها 26 عضوا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

وأضاف أن التوأم السوري قدما من جمهورية تركيا بتاريخ 22 مايو 2023م، ويبلغ عمرهما 32 شهرا ووزنهما معا 19 كيلوجرامًا.

130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.

وتعد هذه العملية رقم 58 ضمن برنامج المملكة للتوائم الملتصقة حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.

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