مع اشتداد الحر.. الحج: عمّروا جميع مساجد مكة بصلاة الجمعة غدًا

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة، نصيحة لضيوف الرحمن بأداء صلاة الجمعة غدًا في مساجد مكة المكرمة في ظل درجة الحرارة المرتفعة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “ضيف الرحمن مع اشتداد حرارة الطقس وارتفاع احتمالية إصابتك بضربات الشمس، حرصًا على سلامتك: يمكنك أداء صلاة الجمعة بأقرب مسجد لك، علمًا أن الصلاة في حدود مكة الشرعية بنفس فضل الصلاة في المسحد الحرام”.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

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مع ارتفاع الحرارة.. “سعود الطبية” توجه إرشادات مهمة

إرشادات مهمة مع ارتفاع درجات الحرارة

ووجهت مدينة الملك سعود الطبية، ببعض الإرشادات المهمة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت عبر حسابها في “تويتر”، من ضربات الشمس، مطالبة في الوقت نفسه، بضرورة الحرص على الوقاية منها.

وبينت أن ضربات الشمس الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، تتسبب في حالات كثيرة، في:

1 – صداع وحرارة.

2 – عدم انتظام النبض وارتفاع ضغط الدم.

3 – احمرار بالجلد وارتفاع درجة حرارة الجسم.

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إرشادات للوقاية من ضربات الشمس

ونصحت مدينة الملك سعود الطبية، الجميع ضرورة الالتزام بهذه الإرشادات للوقاية من ضربات الشمس:

1 – عد التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

2 – تناول أكبر قدر من المياه لتعويض السوائل المفقودة.

3 – عدم الخروج في وقت الذروة من 11 صباحًا وحتى 3 عصرًا.