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هيئة النقل تنفذ 216 ألف فحص في يونيو الماضي

هيئة النقل تنفذ 216 ألف فحص في يونيو الماضي

هيئة النقل تنفذ 216 ألف فحص في يونيو الماضي
٠٢:٤٤:٥٦ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

نفذت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل، أكثر من 216 عملية فحص، لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، خلال شهر يونيو الماضي فقط.

وقالت الهيئة في بيان على صفحتها في منصة “تويتر” ، إن عمليات الفحص استهدفت، التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة أنشطة النقل.

وأشارات إلى أن إجمالي عدد عمليات الفحص في مجال النقل البري بلغت، 214.923 بمعدل امتثال بنسبة 87%، أما في مجال النقل البحري فقد بلغ إجمالي عمليات الفحص 1071 عملية بنسبة امتثال وصلت إلى 99%.

وفي المجال السككي، بلغت عمليات الفحص 13 عملية ، بنسبة امتثال بلغت 100%.

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أبرز المخالفات المرصودة

  1. تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني
  2. استخدام مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية
  3. عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.

عدد المخالفات المرصودة حسب المنطقة

  •  الرياض 3497 بري و6 بحري.
  •  تبوك 1069 بري و2 بحري.
  •  مكة المكرمة 28387 بري و2 بحري.
  •  المنطقة الشرقية 3045 بري و6 بحري.
  •  المدينة المنورة 4087 بري.
  •  جازان 668 بري.
  •  الباحة 225 بري.
  •  عسير 548 بري.
  •  القصيم 684 بري.
  •  الجوف 324 بري.
  •  حائل 169 بري.
  • لباحة 225 بري.
  • لحدود الشمالية 189بري.

 

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الكلمات الدلالية:
المركبات النقل البحري النقل البري النقل السككي فحص هيئة النقل

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