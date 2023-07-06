هيئة النقل تنفذ 216 ألف فحص في يونيو الماضي
تواصل ـ فريق التحرير:
نفذت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل، أكثر من 216 عملية فحص، لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، خلال شهر يونيو الماضي فقط.
وقالت الهيئة في بيان على صفحتها في منصة “تويتر” ، إن عمليات الفحص استهدفت، التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة أنشطة النقل.
وأشارات إلى أن إجمالي عدد عمليات الفحص في مجال النقل البري بلغت، 214.923 بمعدل امتثال بنسبة 87%، أما في مجال النقل البحري فقد بلغ إجمالي عمليات الفحص 1071 عملية بنسبة امتثال وصلت إلى 99%.
وفي المجال السككي، بلغت عمليات الفحص 13 عملية ، بنسبة امتثال بلغت 100%.
أبرز المخالفات المرصودة
- تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني
- استخدام مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية
- عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.
عدد المخالفات المرصودة حسب المنطقة
- الرياض 3497 بري و6 بحري.
- تبوك 1069 بري و2 بحري.
- مكة المكرمة 28387 بري و2 بحري.
- المنطقة الشرقية 3045 بري و6 بحري.
- المدينة المنورة 4087 بري.
- جازان 668 بري.
- الباحة 225 بري.
- عسير 548 بري.
- القصيم 684 بري.
- الجوف 324 بري.
- حائل 169 بري.
- لباحة 225 بري.
- لحدود الشمالية 189بري.
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