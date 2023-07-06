التدريب التقني يعلن مواعيد القبول والتسجيل لعام 1445هـ

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام التدريبي القادم 1445هـ.

وأوضحت “المؤسسة” أن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الاثنين الموافق 22 ذو الحجة من الشهر الجاري للدبلوم الثانوي والبرامج القصيرة للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي وتستمر إلى يوم الخميس 25 ذو الحجة 1444هـ.

المرحلة الثانية

وأضافت أن المرحلة الثانية للقبول في برامج دبلوم الكليات التقنية الصباحي والمسائي تنطلق يوم الأحد 28 ذو الحجة، وتستمر حتى يوم الأربعاء 1 محرم 1445هـ.

وأشار مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بركات، إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية (قبولي).

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