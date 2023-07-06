الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
مع ارتفاع الحرارة.. “سعود الطبية” توجه إرشادات مهمة
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مع ارتفاع الحرارة.. “سعود الطبية” توجه إرشادات مهمة

مع ارتفاع الحرارة.. “سعود الطبية” توجه إرشادات مهمة

مع ارتفاع الحرارة.. “سعود الطبية” توجه إرشادات مهمة
٠١:٥٩:١٩ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت مدينة الملك سعود الطبية، ببعض الإرشادات الهامة مع ارتفاع درجات الحرارة .

وحذرت على حسابها في “تويتر”، من  ضربات الشمس مطالبة في الوقت نفسه، بضرورة الحرص على الوقاية منها.

تأثيرات ضربات الشمس

وبينت أن ضربات الشمس الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، تتسبب في حالات كثيرة، في:

1 – صداع وحرارة.

2 – عدم انتظام النبض وارتفاع ضغط الدم.

3 – احمرار بالجلد وارتفاع درجة حرارة الجسم.

إرشادات للوقاية من ضربات الشمس

ونصحت مدينة الملك سعود الطبية، الجميع ضرورة الالتزام بهذه الإرشادات للوقاية من ضربات الشمس:

1 – عد التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

2 – تناول أكبر قدر من المياه لتعويض السوائل المفقودة.

3 – عدم الخروج في وقت الذروة من 11 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

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ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة في الأحساء والصمان، و46 في الدمام والدهناء.

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إرشادات هامة ارتفاع درجات الحرارة الحرارة ضربات الشمس مدينة الملك سعود الطبية مركز الأرصاد

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