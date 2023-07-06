توقف قلبها.. إنقاذ حياة حاجة بمطار الملك عبد العزيز بجدة قبل صعودها للطائرة

تواصل – واس:

تمكن فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة -بفضل الله- من التدخل السريع، من إنقاذ حياة حاجة مسنة.

وأوضح أنه تم إنقاذ حياة حاجة سنغالية بعمر 69 سنة توقّف قلبها وذلك قبل صعودها إلى الطائرة.

الحاجة كانت تعاني من آلام حادة بالمعدة

وكشف إدارة صحة جدة، أن الحاجة قدمت إلى المركز الطبي بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز، وهي تعاني من آلام حادة بالمعدة.

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وبينت أنه خلال الكشف عليها أتضح أن لديها أمراض مزمنة، حيث أتضح وجود أزمة قلبية حادة، وفي تلك الأثناء توقف النبض والنفس.

تم عمل إنعاش قلبي للمريضة لمدة 27 دقيقة

وأكدت أنه تم نقلها إلى غرفة الطوارئ، وعمل إنعاش قلبي لمدة 27 دقيقة، وبفضل الله تعالى استجاب القلب وعاد النبض للحاجة، حيث تم التنسيق ونقلها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي لاستكمال علاجها.

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج

في الوقت نفسه، تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ جديدة عرعر الحدودي.

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وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام.

كما تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.