الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
توقف قلبها.. إنقاذ حياة حاجة بمطار الملك عبد العزيز بجدة قبل صعودها للطائرة
الشيخ القدوة.. 3 جوانب إيجابية لنصيحة العلامة بن باز للشيخ الزهراني
برنامج تدريب مُبتدئ بالتوظيف في “أرامكو” بمميزات كبيرة
الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. ومستوطنون يقتحمون المسجد “الأقصى”
طالبة تبتكر قبعة تتنبأ بنوبات الصرع
لا تفوت الفرصة.. الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف براتب يصل 9 آلاف ريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الشيخ القدوة.. 3 جوانب إيجابية لنصيحة العلامة بن باز للشيخ الزهراني

الشيخ القدوة.. 3 جوانب إيجابية لنصيحة العلامة بن باز للشيخ الزهراني

الشيخ القدوة.. 3 جوانب إيجابية لنصيحة العلامة بن باز للشيخ الزهراني
٠١:٣١:٠٧ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يروي د. ناصر الزهراني، أنه كان إمامًا لمسجد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مكة المكرمة.

ووفقًا لحساب عبدالعزيز الفالح على “تويتر”، فقد كشف الزهراني أنه أول ما عُيّن في مسجد سماحته، صلّى معنا في العشر الأواخر من رمضان.

3 جوانب إيجابية لنصيحة العلامة بن باز

وأوضح الزهراني أنه صلّى بالشيخ بتا باز، صلاة التراويح، وقد استذكر أدعية كثيرة للوتر، وأنه حين وصل إلى دعاء القنوت تفنّن في الدعاء.

اقرأ أيضًا:

الشيخ بن باز يوضح من أين يُحْرِم الحاج يوم التروية؟

وبين أنه تأنّق في اختيار الكلمات المؤثرة، والعبارات المسجوعة، وأنه شرّق وغرّب، ولم يترك مسافرًا، ولا غائبًا، ولا مدينًا، إلا ودعا له.

الصورة

كما لم ي ترك بلداً من بلاد المسلمين إلا وأعطاه نصيبه من الدعاء، ثم طوّف على الشعوب بجميع طبقاتها، ومر بالأحياء والأموات، مع ذكر صفة الموت، وعذاب القبر، والجنة والنار.

اقتصر على المأثور ولا تُطِل

وأكد أنه توقف طويلاً مع بعض الأدعية المؤثرة فأعد وزاد وبكى، وأنه لما قضى الصلاة بعد رحلة طويلة مع الدعاء ظن أن هذا الذي سيَفْرح به الشيخ ويدعو له من أجله.

اقرأ أيضًا:

صورة نادرة تجمع الملك فهد وابن باز واللحيدان.. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون

وتابع: “فوجئت بالشيخ بن باز يدعوني ويهمس بأذني كعادته في النصيحة، ييقول: لقد أطلتَ الدعاءَ كثيراً، اقتصر على المأثور ولا تُطِل.. فعرفتُ قصده رحمه الله”.

وأشار إلى أنه الْتزم به، ورأى لهذا الالتزام بالمأثور من الدعاء من انشراح الصدر، والأثر في النفس، والارتياح من الناس، ما لم أجد له مثيلاً في ذلك الدعاء الطويل.

الكلمات الدلالية:
3 جوانب إيجابية الدعاء بن باز رمضان الشيخ الزهراني صلاة التروايح مكة المكرمة نصيحة العلامة بن باز

مواد ذات صلة

المزيد
والد ضحيتي خادمة “شرفية جدة” يروي تفاصيل الحادث المروع

والد ضحيتي خادمة “شرفية جدة” يروي تفاصيل الحادث المروع

٠١:١٨ م، الأثنين، ٠٤ أغسطس ٢٠١٤
الأردن يعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان

الأردن يعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان

٠٧:٥٢ م، الأربعاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
هل مبلغ الدعم الحالي يشمل الإضافي؟.. حساب المواطن يُجيب

هل مبلغ الدعم الحالي يشمل الإضافي؟.. حساب المواطن يُجيب

١٠:٠٧ ص، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠٢٣
بالفيديو.. أعمدة الدخان تتصاعد جراء تدمير المنازل في خاركيف بأوكرانيا

بالفيديو.. أعمدة الدخان تتصاعد جراء تدمير المنازل في خاركيف بأوكرانيا

٠٧:١٠ م، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *