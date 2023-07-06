الشيخ القدوة.. 3 جوانب إيجابية لنصيحة العلامة بن باز للشيخ الزهراني

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يروي د. ناصر الزهراني، أنه كان إمامًا لمسجد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مكة المكرمة.

ووفقًا لحساب عبدالعزيز الفالح على “تويتر”، فقد كشف الزهراني أنه أول ما عُيّن في مسجد سماحته، صلّى معنا في العشر الأواخر من رمضان.

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وأوضح الزهراني أنه صلّى بالشيخ بتا باز، صلاة التراويح، وقد استذكر أدعية كثيرة للوتر، وأنه حين وصل إلى دعاء القنوت تفنّن في الدعاء.

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وبين أنه تأنّق في اختيار الكلمات المؤثرة، والعبارات المسجوعة، وأنه شرّق وغرّب، ولم يترك مسافرًا، ولا غائبًا، ولا مدينًا، إلا ودعا له.

كما لم ي ترك بلداً من بلاد المسلمين إلا وأعطاه نصيبه من الدعاء، ثم طوّف على الشعوب بجميع طبقاتها، ومر بالأحياء والأموات، مع ذكر صفة الموت، وعذاب القبر، والجنة والنار.

اقتصر على المأثور ولا تُطِل

وأكد أنه توقف طويلاً مع بعض الأدعية المؤثرة فأعد وزاد وبكى، وأنه لما قضى الصلاة بعد رحلة طويلة مع الدعاء ظن أن هذا الذي سيَفْرح به الشيخ ويدعو له من أجله.

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وتابع: “فوجئت بالشيخ بن باز يدعوني ويهمس بأذني كعادته في النصيحة، ييقول: لقد أطلتَ الدعاءَ كثيراً، اقتصر على المأثور ولا تُطِل.. فعرفتُ قصده رحمه الله”.

وأشار إلى أنه الْتزم به، ورأى لهذا الالتزام بالمأثور من الدعاء من انشراح الصدر، والأثر في النفس، والارتياح من الناس، ما لم أجد له مثيلاً في ذلك الدعاء الطويل.