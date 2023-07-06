التجارة تستدعي 106مركبة بنتلي.. تعرف على الخلل

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قررت وزارة التجارة استدعاء عدد 106 مركبات بنتلي«Bentayga»، موديل 2022، وذلك لخلل، في تثبيت مقاعد الصف الثاني، لما يمثل من خطورة على حياة الركاب.

وأشارت الوزارة في بيان لها، على صفحتها الرسمية على “تويتر”، ان خلل تثبيت مقاعد الصف الثاني في المركبة، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد حال وقوع حادث، مما يزيد من خطر إصابة الركاب.

وأكدت الوزارة على أنها سوف تقوم بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، من خلال Recalles.sa، التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

المقاعد الأكثر أمانا داخل المركبة

تشير معظم الأبحاث السابقة، التي تشير عموما إلى أن أكثر مقعد آمن في السيارة يكون خلف السائق، نظرا لأن السائق دائما ما يحاول غريزيا حماية نفسه بنفسه. ويجعل هذه الجهة من السيارة أقل عرضة للخطر.

ووفقا لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأوروبي، فإن الشركات المصنعة قد ركزت بشكل كبير على تعزيز سلامة المقاعد الأمامية بفضل “الوسادة الهوائية” وغيرها من الابتكارات.

أحزمة الأمان في المقاعد الخلفية

وظلت المقاعد الخلفية غير محمية بدرجة كافية مقارنة بالمقاعد الأمامية، وعادة ما تكون أحزمة الأمان في المقاعد الخلفية أقل كفاءة، ونادرا ما تضم مقيدات تكيفية لقوة شد الحزام.

من جهته، أكد رئيس المعهد، ديفيد هاركي، على إنه من خلال التحقيق في 117 حادثا أصيب فيها الجالسون في المقاعد الخلفية، اتضح أنه في العديد من الحالات، لم يصب الركاب في المقاعد الأمامية.

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