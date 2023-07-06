الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. ومستوطنون يقتحمون المسجد “الأقصى”

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في القدس، طالت ثلاثة شبان.

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كما اعتقلت ستة آخرين، خلال عمليات اقتحام لقرى في جنين، ورام الله، وقلقيلية، حيث تزامن ذلك مع اقتحام بلدة العيسوية، ومداهمة عدة منازل.

قوات الاحتلال تقتحم أريحا وتداهم منزلًا

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، وداهمت منزلا يعود لعائلة مجدي الباشا في مخيم عين السلطان شمال أريحا وفتشته، وما زالت تتواجد في المدينة.

مستوطنون يقتحمون المسجد “الأقصى”

فيما اقتحم عشرات المستوطنين، برفقة وزير سابق، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

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وأدى مستوطنون يتقدمهم الوزير السابق المتطرف “موشيه فيجلن”، طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته الشرقية.

في الوقت نفسه، انتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

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وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل باحات الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.