برنامج تدريب مُبتدئ بالتوظيف في “أرامكو” بمميزات كبيرة

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أعلنت أكاديمية الحفر العربية “صدى” التابعة لشركة أرامكو ، عن فتح باب التقديم، في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف، للعام 2023م، لحملة الثانوية فأعلى، حسب الشروط المعلنة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي. يكون العمر من 18 -24 سنة. حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (مسار علمي، مسار أدبي، مسار مهني، مسار تجاري). أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70. الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60 لدخول موقع المركز الوطني للقياس. لائق طبيًا وجسديًا (عدم وجود أمراض مزمنة او إصابات). اللغة الانجليزية لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP، او تحقيق المستوى الثاني على الاقل، في اختبار تحديد المستوى في الاكاديمية. الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب: راتب شهري مجزي. التدريب المبتدئ بالتوظيف في احدى الشركات النفطية العالمية. سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية. تأمين طبي. الوصول إلى المرافق الترفيهية. الزي الرسمي مجاناً. توفير الفطور والغداء مجاناً. التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

معلومات عن أكاديمية صدى

بدأت أكاديمية الحفر العربية (صدى) كفكرة طرحتها أرامكو ، في منتصف عام 2014م لتدريب وتأهيل القوى العاملة في صناعة مجالات الحفر والاستكشاف، لتلبية الطلب المتوقع لأكثر من (30,000)، متخصص مدرب في الصناعة بحلول عام 2020م.

وفي سبتمبر 2016م افتتحت SADA أبوابها، أمام الدفعة الأولى من المتدربين، وتم افتتاح الأكاديمية رسميا في 29 سبتمبر 2019م.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الخميس 1444/12/18هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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