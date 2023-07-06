تفاصيل مؤثرة يرويها كفيف استعاد بصره أثناء الصلاة؟ (فيديو)

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روى جزائري كيف استعاد بصره أثناء الصلاة في أحد المساجد بولاية تيارت في ثاني أيام عيد الأضحى.

واستعاد أحمد قدوري بصره الذي فقده منذ عامين، أثناء أدائه صلاة المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز بولاية تيارت.

ما الذي حدث معه؟

وقال قدوري في مقابلة مع قناة “النهار” الجزائرية قداري، إن “الله أعاد إليه بصره في ثاني أيام عيد الأضحى داخل المسجد، بعدما فقد الأمل في الشفاء”.

وأضاف: “جئت إلى المسجد مشيًا لتأدية صلاة المغرب، جلست بشكل عادي، ثم أخدت المسبحة وبدأت في التسبيح في انتظار الآذان.. وعند دخول وقت الصلاة، وبعد الإقامة، تقدمت واصطففت مع المصلين رافعًا يدي وقلت: “الله يفرج”، ثم كبرت بعد الإمام، وفي الركعة الثالثة قمت من السجود وفتحت عيني بعفوية، حتى شاهدت الأرضية الصفراء، وهي لون سجادة المسجد”.

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حالة ذهول

وتابع: “لم أصدق ما حصل، فأمسكت بيد مصل كان عن جانبي، وظللت أنظر إليه ليقول إنني أرى. سجد المصلون السجدة الثانية، في الركعة الثالثة وأنا مندهش ومذهول مما يحصل لي”.

وواصل قداري الحديث: عندما اكمل المصلين صلاة المغرب قال احد المصلين الذي امسكت يده ماذا بك قلت له إني أرى والذموع تغمرني حتى فقدت وعيي”.

ووسط دهشة وتعجب المصلين، تقدم إليه إمام المسجد وتكلم معه، وأيقن أن بصره عاد إليه.

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