الوضع مستقر.. بدء المرحلة الثانية لعملية فصل التوأم السيامي السوري

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أعلن رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، بدء المرحلة الثالثة لعملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه يُبشر أن وضعهما مستقر والعملية تسير على ما يرام

هناك خطورة على حياة الطفل حسان

وأكد الربيعة، أن هناك خطورة على حياة الطفل حسان لوجود عيوب خلقية، مبينًا أن الثقة كاملة في كوادر المملكة الطبية بنجاح عملية الفصل.

فيديو | رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة لـ #الإخبارية: نحن الآن في المرحلة الثالثة لعملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" ونبشركم أن وضعهما مستقر والعملية تسير على ما يرام#النشرة_الأولى pic.twitter.com/KaR6ic8Nk0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2023

ورغم خطورة الموقف، طمأن الربيعة، الوالدين بنجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.

اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد

وأشار إلى أن الفريق الطبي قد قام بإجراء فحوصات طبية دقيقة أظهرت اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

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ويتوقع الفريق الجراحي أن التوأم “إحسان” لن يتمكن من العيش نظرا لعدم اكتمال أعضائه ووجود عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق الحياة.

العملية تستغرق العملية 9 ساعات ونصف

وبين أنه من المتوقع أن تستغرق العملية 9 ساعات ونصف وتجرى على خمس مراحل.

ويشارك فيها 26 عضوا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

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وأضاف أن التوأم السوري “بسام وإحسان” قدما من جمهورية تركيا بتاريخ 2 ذو القعدة 1444هـ الموافق 22 مايو 2023م، ويبلغ عمرهما 32 شهرا ووزنهما معا 19 كيلوجرامًا.

130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م

وتعد هذه العملية رقم 58 ضمن برنامج المملكة للتوائم الملتصقة حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.