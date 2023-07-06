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رقم صادم.. الصين تُعلن وفاة العشرات بسبب “كورونا” خلال يونيو الجاري

رقم صادم.. الصين تُعلن وفاة العشرات بسبب “كورونا” خلال يونيو الجاري

رقم صادم.. الصين تُعلن وفاة العشرات بسبب “كورونا” خلال يونيو الجاري
١٢:١٠:٤٧ م، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، وفاة 239 شخصًا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال شهر يونيو الجاري.

الصين تسجل ارتفاعًا كبيرًا في وفيات كورونا

وأوضحت أن ذلك يعد ارتفاعًا كبيرًا في وفيات كورونا، بعد أشهر من رفع معظم الإجراءات الاحترازية.

وكشف المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت 164 حالة وفاة في مايو، بينما لم تسجل أي حالة وفاة على الإطلاق في أبريل ومارس.

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وأشار إلى أنه في أوائل عام 2020، انتهجت الصين إستراتيجية “صفر إصابات بكورونا” اعتمدت فيها لإنقاذ الأرواح بشكل كبير على:

1 – إغلاق الحدود.

2 – الحجر الصحي.

3 – عمليات الإغلاق الصارمة.

4 – لاختبار الجماعي الإجباري.

وأكد أن فيات كورونا بلغت هذا العام ذروتها خلال شهري يناير وفبراير؛ إذ سجلت بكين 4273 وفاة في 4 يناير، لكنها انخفضت بعد ذلك تدريجيًا لتصل صفرًا في 23 فبراير.

99 مليونًا و292 ألفًا و81 إصابة

وأبلغت الصين عن 99 مليونًا و292 ألفًا و81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الفترة ما بين 3 يناير 2020 وحتى 5 يوليو 2023، إضافة لـ121 ألفًا و490 حالة وفاة.

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إصابات كورونا الصين المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بكين فيروس كورونا كوفيد 19 وفيات كورونا يوهان

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