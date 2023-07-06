أخبار السعودية.. تنقلات المعتمرين بالمملكة وحالة التوأم السوري وعقوبة توقيع الحضور والانصراف
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قبل صرف دفعة يوليو.. توضيحات مهمة من حساب المواطن بخصوص الدعم
أصدر حساب المواطن، توضيحات مهمة بخصوص الاستفادة من برنامج الدعم، قبل أربعة أيام من إيداع الدفعة 68 في حسابات المستفيدين.
التفاصيل كاملة.. قواعد وشروط الترخيص لمراكز التحكيم بالمملكة
طرحت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، قواعد الترخيص لمراكز التحكيم بالمملكة؛ بهدف إيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
توضيح مهم من “الحج” بخصوص تنقل المعتمرين خارج مكة والمدينة
أتاحت وزارة الحج والعمرة للمعتمرين، حرية التنقل بين مدن المملكة خلال فترة التأشيرة البالغة 90 يومًا.
“الربيعة”: هناك خطورة على حياة الطفل حسان بعملية فصل التوأم السيامي السوري
كشف رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، أن هناك خطورة على حياة الطفل حسان لوجود عيوب خلقية.
توضيح مهم من سكني حول موعد الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة
قال برنامج سكني إن الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة، يتم قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن للمواطن الحجز في المخطط المناسب له من خلال حسابه الشخصي.
السجن والغرامة.. عقوبة التوقيع بدلاً عن الزميل في كشف الحضور والانصراف
كشف أحد القانونيين أن عقوبة توقيع الموظف، عن زميله في كشف الحضور والانصراف، هي السجن لمدة 3 أشهر، وغرامة 30 ألف ريال.
منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.
تحذير من “المياه الوطنية”.. لا تقعوا ضحية هؤلاء
حذرت شركة المياه الوطنية، من الوقوع ضحية الروابط والمكالمات المجهولة، حول كل ما يتعلق بخدمات المياه.
نيوم للهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ.. على مسؤولية “أكوا باور”
أكدت شركة اكواباور على توقيع جميع الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ مشروع نوم للهيدروجين الأخضر، وتم إصدار إشعارا بالترسية الكاملة إلى مقال الهندسة والمشتريات والبناء.
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