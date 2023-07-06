أخبار السعودية.. تنقلات المعتمرين بالمملكة وحالة التوأم السوري وعقوبة توقيع الحضور والانصراف

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أصدر حساب المواطن، توضيحات مهمة بخصوص الاستفادة من برنامج الدعم، قبل أربعة أيام من إيداع الدفعة 68 في حسابات المستفيدين.

طرحت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، قواعد الترخيص لمراكز التحكيم بالمملكة؛ بهدف إيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.

أتاحت وزارة الحج والعمرة للمعتمرين، حرية التنقل بين مدن المملكة خلال فترة التأشيرة البالغة 90 يومًا.

كشف رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، أن هناك خطورة على حياة الطفل حسان لوجود عيوب خلقية.

قال برنامج سكني إن الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة، يتم قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن للمواطن الحجز في المخطط المناسب له من خلال حسابه الشخصي.

كشف أحد القانونيين أن عقوبة توقيع الموظف، عن زميله في كشف الحضور والانصراف، هي السجن لمدة 3 أشهر، وغرامة 30 ألف ريال.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.

حذرت شركة المياه الوطنية، من الوقوع ضحية الروابط والمكالمات المجهولة، حول كل ما يتعلق بخدمات المياه.

أكدت شركة اكواباور على توقيع جميع الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ مشروع نوم للهيدروجين الأخضر، وتم إصدار إشعارا بالترسية الكاملة إلى مقال الهندسة والمشتريات والبناء.

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