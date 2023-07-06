“قوى” تُعلن ارتباطها مع النفاذ الوطني الموحد.. تعرف على المميزات

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت منصة “قوى” عن ارتباطها مع النفاذ الوطني الموحد، لتسهيل إجراءات تسجيل دخول المنصة، على كافة المستخدمين، والاستفادة من المميزات الجديدة التي يضيفها الارتباط.

جاء ذلك في بيان للمنصة على صفحتها الرسمية على “تويتر”، والتي أشارت فيه إلى ارتباطها بالنفاذ الوطني الموحد، في ضوء تعزيز التحول الرقمي ، وتحسين تجربة المستفيدين.

4 فوائد للارتباط مع النفاذ الوطني

يحتاج بعض المستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية، إلى تباين أقوى من الآخرين، للتمييز واستخدام المكونات بشكل كامل ،مثل حقول الإدخال والأزرار وعناصر التحكم، لذا فإن اختيار اللون الصحيح أمر ضروري. بعض المستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية، يحتاجون إلى تغيير حجم النص، لفهمه بشكل كامل، ويمكن استخدام خاصية تكبير الخط وتصغيره، للقضاء على هذه المشكلة. إضافة المحادثة الفورية، عن طريق المحادثة المباشرة “الشات بوت” للرد على الاستفسارات والأسئلة، على مدار الساعة وبشكل فوري، النفاذ الوطني الموحد يدعم لغة الإشارة.

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