تقويم التعليم تكشف عن موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية.

وأضافت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل”.

وتابعت: “وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة: (اضغط هنا)”.

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مواعيد اختبار القدرات

وتقوم الهيئة العامة للتقويم والتدريب بالإعلان عن مواعيد اختبار القدرات 1444 قبل فترة كافية من خلال موقعها الرسمي ومن خلال موقع مركز قياس.

وللمهتمين بالتسجيل، يجب المتابعة عن طريق الدخول إلى الموقع والضغط على اختبارات القبول الجامعي، ومن ثم اختيار اختبار القدرات العامة والذهاب إلى الجدول الزمني للاختبارات لمعرفة المواعيد الخاصة بعام 1444 فور إعلانها.

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