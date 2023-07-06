لا تفوت الفرصة.. الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف براتب يصل 9 آلاف ريال
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر13 وظيفة إدارية وفنية وهندسية لحملة الدبلوم والبكالوريوس عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة على النحو التالي:
1- فني معدات (عدد 2)
2- مهندس شبكات (عدد 1)
3- فني الدائرة التلفزيونية (عدد 2)
4- فني تقنية المعلومات (عدد 2)
5- مهندس شراء وتوريد مواد (عدد 1)
6- أخصائي اختبار اختراقات (عدد 1 – للجنسين)
7- أخصائي إدارة مشاريع (عدد 1 – للجنسين)
8- منسق إدارة المشاريع (عدد 1 – للجنسين)
9- كاتب مستندات ومكتبة تقنية المعلومات (عدد 1 – للجنسين)
* المؤهلات المطلوبة:
– الدبلوم
– البكالوريوس
* الرواتب:
تتراوح الرواتب الإجمالية من 5,500 إلى 9,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
* طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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