لا تفوت الفرصة.. الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف براتب يصل 9 آلاف ريال

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أعلن الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر13 وظيفة إدارية وفنية وهندسية لحملة الدبلوم والبكالوريوس عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة على النحو التالي:

1- فني معدات (عدد 2)

2- مهندس شبكات (عدد 1)

3- فني الدائرة التلفزيونية (عدد 2)

4- فني تقنية المعلومات (عدد 2)

5- مهندس شراء وتوريد مواد (عدد 1)

6- أخصائي اختبار اختراقات (عدد 1 – للجنسين)

7- أخصائي إدارة مشاريع (عدد 1 – للجنسين)

8- منسق إدارة المشاريع (عدد 1 – للجنسين)

9- كاتب مستندات ومكتبة تقنية المعلومات (عدد 1 – للجنسين)

* المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

* الرواتب:

تتراوح الرواتب الإجمالية من 5,500 إلى 9,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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