طالبة تبتكر قبعة تتنبأ بنوبات الصرع

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تعمل طالبة بجامعة شقراء على تطوير قبعة ذكية يمكنها التنبؤ بنوبة الصرع قبل حدوثها بدقائق معدودة وتنبيه الأجهزة المتصلة بها.

ويتيح ابتكار الطالبة ديمة الحسيني من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، للمريض وذويه اتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لنوبة الصرع وتجنب الاصطدام والسقوط.

ويحتوي جهاز “وايرليس هيدباند إي إي جي” على تقنية “بولوتوث”، ويعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن يمتد عمرها لأكثر من 20 ساعة.

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الجهاز يقيس 5 مناطق بالدماغ

ويقيس الجهاز 5 مناطق بالدماغ وتم اختباره من الشركة المصنعة له، وأظهر فعاليته في قياسات الدماغ بصفاء عال وبالوقت الحقيقي، بحسب صحيفة “مكة”.

وعند تمكين الجهاز ليقيس الموجات الكهرومغناطيسية ويتنبأ بحدوثها قبل عدة دقائق، سيتم من خلال تقنية “بولوتوث” إرسال إشعار للجهاز المرتبط به لينبه المريض بحدوث النوبة.

ربط التطبيق بــ الواي فاي

كما ستتم إضافة ميزة ربط التطبيق المرتبط بالـ “واي فاي” ليتم إرسال إشعار أيضًا لأجهزة ذويه.

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ولتسهيل وصول الأهل للمريض سيتم دمج شريحة “جي بي إس” يتم ربطها مع تطبيق “جوجل ماب” أو مع تطبيق القراءات لتسهيل وصولهم ومعرفة مكانه قبل حدوث النوبة ليتمكنوا من مساعدته بالوقت المناسب،

كما تعمل الباحثة على تضمين بالون قوي وصغير يحيط برأس المريض لحمايته أثناء النوبة مماثل للبالون الذي يتم منه تصنيع إطارات الدراجات الهوائية.

ويتم نفخه لمدة عشر دقائق يبدأ عن طريق حساس الحركة قبل السقوط ويتم إعادة البالون لوضعة الطبيعي بعد مضي العشر دقائق لاحتوائه على جهاز الـ “بورتبل إير كمبيوتر ميني تاير إنفلاتور” بميزة حساس للنفخ ولسحب الهواء.