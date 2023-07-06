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استمرار الاشتباكات.. تعرض سوق “الكلاكلة” بالخرطوم لأعمال سلب ونهب
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استمرار الاشتباكات.. تعرض سوق “الكلاكلة” بالخرطوم لأعمال سلب ونهب

استمرار الاشتباكات.. تعرض سوق “الكلاكلة” بالخرطوم لأعمال سلب ونهب

استمرار الاشتباكات.. تعرض سوق “الكلاكلة” بالخرطوم لأعمال سلب ونهب
١١:٥١:٠٠ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الاشتباكات الدامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تعرض سوق “الكلاكلة” بالخرطوم لأعمال سلب ونهب.

تمرد الدعم السريع تحول إلى عدوان عسكري

وقال وزير الخارجية السوداني، إن تمرد الدعم السريع تحول إلى عدوان عسكري شامل يستهدف هدم الدولة واحتلال بيوت المواطنين.

التدخل الخارجي سيطيل أمد الصراع بالسودان

وكشف الاتحاد الأوروبي، أن أي تدخل خارجي سيطيل أمد الصراع بالسودان ويهدد الوضع الإنساني ويقوض الاستقرار الإقليمي.

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وأكد أن الهجمات الواسعة على المدنيين في السودان وفتح جبهات قتال جديدة في جنوب كردفان أمر مثير للقلق.

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وبين أنه يجب القيام دون تأخير بجهود وساطة من أجل وقف دائم لإطلاق النار لضمان حماية شعب.

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وأوضح أنه يُدين بشدة القتال الدائر في السودان وكذلك استمرار رفض أطراف النزاع السعي لحل سلمي.

الجيش السوداني يدعو المدنيين للتطوع

وحسب وسائل إعلام محلية فقد دعا الجيش السوداني، المدنيين للتطوع، وتم تدشين معسكرات التدريب وإسناد القوات المُسلّحة بمدينة شندي وضربة البداية من منطقة المسيكتاب.

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ووصل عدد المُسجّلين بالمحلية ومناطقها المُختلفة إلى 25 ألف مقاتل، 8 آلاف منهم من مجندي عزة السودان ومجاهدين سابقين، و4 آلاف من المعاشيين النظاميين و13 ألفاً انضموا حديثاً.

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في الوقت نفسه، طالبت منظمة اليونيسف، إلى توسيع نطاق توزيع الأغذية العلاجية، وعمل مجموعات الرعاية الصحية الأولية لعلاج الأطفال المصابين والمرضى في غرب دارفور.

 

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