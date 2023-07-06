تحذير من “المياه الوطنية”.. لا تقعوا ضحية هؤلاء

تواصل ـ فريق التحرير:

حذرت شركة المياه الوطنية، من الوقوع ضحية الروابط والمكالمات المجهولة، حول كل ما يتعلق بخدمات المياه.

وطالبت بضرورة التعامل مع الشركة، من خلال وسائل الاتصال الرسمية المعلنة فقط.

وأعلنت الشركة خلال بيان لها، على صفحتها الرسمية على منصة التواصل “تويتر”، وسائل التواصل الرسمية، التي يمكن استخدامها لأي استفسار من الشركة، وعدم الاعتماد على أي وسائل اخرى.

القنوات الرسمية لشركة المياه

شركة المياه الوطنية تعمل باستمرار لجعل تجربتك أسهل من خلال توفير كافة المعلومات عبر التواصل الدائم ، وللاستفسارات أو الاقتراحات يمكنك الاتصال على:

الرقم الموحد:

8004411110.

الفرع الإلكتروني

www.ebranch.nwc.com.sa

تطبيق المياه الوطنية

www.nwc.com.sa/QRapp

المياه تضخ أكثر من 21 مليون متر من المياه للحجاج في المدينة

من ناحية أخرى، أعلنت شركة المياه الوطنية أن كمية المياه، التي تم توزيعها لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة، أكثر من 21,4 مليون متر مكعب من المياه، خلال الفترة الممتدة من 1 ذي القعدة حتى 6 ذي الحجة الجاري.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن الأرقام التشغيلية لمنظومة توزيع المياه في المدينة المنورة أظهرت معالجة أكثر من 11,4 مليون متر مكعب من المياه.

كما قامت بإجراء أكثر من 13 ألف فحص مخبري لعيّنات المياه للتحقق من جودتها، ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الصحية.

وقدّمت الشركة خدماتها لضيوف الرحمن في المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج من خلال الضخ اليومي المستمر للمياه بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة.

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