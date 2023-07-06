مخاطر صحية لمضغ العلكة.. تعرف عليها

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مضغ العلكة ممارسة شائعة بين كثير من الناس، لكن ربما يجهل البعض أن هناك أضرارًا صحية لذلك.

وفقًا لطبيب الأسنان الدكتور خالد قاسم، فإن مضغ العلكة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تسوس الأسنان ومشاكل في الفك.

مع ذلك، أوضح قاسم لموقع “ديلي ميل”، أن اختيار العلكة الخالية من السكر يمكن أن يقلل من تسوس الأسنان، طالما أنك لا تتركها في فمك لفترة طويلة.

وأرجع ذلك لكون المضغ ينتج اللعاب، الذي يزيل البكتيريا المسببة للتسوس وقطع الطعام العالقة في الأسنان.

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مضغ العلكة لمدة أقصاها 15 دقيقة

لكن قاسم قال: “نصيحتي هي مضغ العلكة لمدة أقصاها 15 دقيقة”، محذرًا من أن المضغ لفترات طويلة من الوقت تؤدي إلى تآكل الطبقة الناعمة حول الأسنان والتي تسمى المينا.

قد يؤدي قضم العلكة بصوت عال على اللثة إلى تفاقم الظروف التي تؤثر على مفاصل الفك الصدغي، التي تربط الفك السفلي بالجمجمة. وهي المفاصل التي تتحكم في المضغ والتحدث والتثاؤب والبلع.

وفقًا للدكتور قاسم، “لا يمكن أن يتسبب مضغ العلكة في حدوث مشكلة في المفصل الفكي الصدغي، ولكنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة في المرضى الذين يعانون من إصابة في المفصل الفكي الصدغي”.

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ونصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بتجنب العلكة, وينطبق ذلك على الذين يعانون من أمراض العظام والعضلات مثل التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، حيث يمكن أن تؤدي اللثة إلى تفاقمها، وفقًا لطبيب الأسنان.

ونصح قاسم باختيار الأنواع الخالية من السكر، وتحديدًا تلك التي تستخدم المحليات الاصطناعية مثل إكسيليتول والسوربيتول. وقال “إكسيليتول هو الأفضل”. “إنه مُحلي طبيعي.”