“الربيعة”: هناك خطورة على حياة الطفل حسان بعملية فصل التوأم السيامي السوري

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كشف رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، أن هناك خطورة على حياة الطفل حسان لوجود عيوب خلقية.

عملية الفصل خطيرة

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الثقة كاملة في كوادر المملكة الطبية بنجاح عملية الفصل، رغم الخطورة.

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وطمأن الربيعة، الوالدين بنجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.

اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد

وأشار إلى أن الفريق الطبي قد قام بإجراء فحوصات طبية دقيقة أظهرت اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

كما يعاني “إحسان” من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي لديه، مما يجعل فرصة بقائه على قيد الحياة ضئيلة للغاية.

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ويتوقع الفريق الجراحي أن التوأم “إحسان” لن يتمكن من العيش نظرا لعدم اكتمال أعضائه ووجود عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق الحياة.

العملية تستغرق 9 ساعات ونصف

وبين أنه من المتوقع أن تستغرق العملية 9 ساعات ونصف وتجرى على خمس مراحل ويشارك فيها 26 عضوًا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

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وأضاف أن التوأم السوري “بسام وإحسان” قدما من جمهورية تركيا بتاريخ 2 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 22 من مايو 2023م، ويبلغ عمرهما 32 شهرًا ووزنهما معا 19 كيلوجرامًا.

130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م

وتعد هذه العملية رقم 58 ضمن برنامج المملكة للتوائم الملتصقة حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.