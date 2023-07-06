منظمات حقوقية تُحذر من استخدام روسيا وأوكرانيا لهذه القنابل: خطر كارثي

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أصدرت منظمات حقوقية اليوم تحذيرًا من خطورة استخدام القوات الروسية والأوكرانية القنابل العنقودية.

روسيا قتلت مئات المدنيين في مدينة خاركيف

وكشف منظمة العفو الدولية، أن روسيا قتلت مئات المدنيين في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، باستخدام القصف العشوائي والذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع.

وأكدت أنها عثرت على أدلة، تؤكد استخدام القوات الروسية بشكل متكرر، القنابل العنقودية “N210 / 9N2359″، وكذلك الذخائر “المتناثرة”.

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وحسب “بي بي سي” فقد تم رصد خمسة مواقع سقوط منفصلة في أحياء سكنية في خاركيف، وذلك مع جمع أدلة على وجود تأثير تشظي متماثل، ومميز، مرتبط بالذخائر العنقودية.

رصد انفجارات عنقودية متتالية

ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، فإن هذه التأثيرات من الذخائر العنقودية، أظهرت انفجارات عنقودية متتالية، وهو مؤشر قوي للغاية نحو كارثة دولية خطيرة.

وقال الأمين العام لحلف الناتو: إن التحديات التي تواجه الجيش الأوكراني في هجومه المضاد، كبيرة.

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يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات الأوكرانية، إصابة 4 أشخاص في قصف روسي استهدف مدينة لفيف، بالتزامن مع سقوط جرحى وتضرر بنية تحتية في هجوم غرب البلاد.