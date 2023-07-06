حقيقة الحيوان الغريب الذي ظهر بمنطقة الحدود السورية – العراقية

تواصل – فريق التحرير:

حظي مقطع فيديو لما قال ناشروه إنه حيوان غريب عند الحدود السورية العراقية، بتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الذي حظي بملايين المشاهدات ما يبدو أنّه حيوان يشبه الذئب وهو يجري في ما يبدو أنّها أرض زراعية،

قصة الفيديو

وتبين لاحقًا أن الفيديو يعود إلى 4 سنوات خلت. فقد أظهر المقطع المصور حينها حيوانًا مفترسًا مُهدّدًا بالانقراض، من نوع الكلبيات، يطلق عليه اسم الذئب ذي العرف، في احدى مزارع الأرجنتين، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

ونشر المقطع لأول مرة في 16 مارس 2019.

وسبق أن التقط مصوّرو وكالة “فرانس برس” صورًا لهذا النوع المُهدّد من الحيوانات في إحدى حدائق العاصمة بوينس آيريس.

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