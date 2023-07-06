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نيوم للهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ.. على مسؤولية “أكوا باور”
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نيوم للهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ.. على مسؤولية “أكوا باور”

نيوم للهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ.. على مسؤولية “أكوا باور”

نيوم للهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ.. على مسؤولية “أكوا باور”
١٠:٣٦:٤٨ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت شركة اكواباور على توقيع جميع الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ مشروع نوم للهيدروجين الأخضر، وتم إصدار إشعارا بالترسية الكاملة إلى مقال الهندسة والمشتريات والبناء.

وقالت أكوا باور في بيان لها اليوم، أن المشروع الآن قيد التنفيذ، وأشارت إلى أن الأشعار بالترسية جاء بعد الإعلان الصادر عن اتفاقية الترسية المحدودة من نيوم للهيدروجين الأخضر في 4 أبريل 2022.

أكوا باور ساهمت بـ 1.125 مليار ريال

وذكر البيان أن شركة أكوا باور قد ساهمت بدورها بـ 1.125 مليار ريال ما يعادل 300 مليون دولار أميركي، وتحقق الإغلاق المالي بنجاح.

وكانت شركة أكوا باور قد أعلنت، في أبريل من العام الماضي، عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP) للمضي في اتفاقية الهندسة والشراء والبناء، لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر.

إنتاج الامونيا الخضراء على نطاق واسع

وشركة نيوم للهيدروجين الأخضر هي شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس ونيوم لإنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم.

ويهدف المشروع الجديد إلى إنتاج الأمونيا الخضراء على نطاق واسع بحلول عام 2026.

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الكلمات الدلالية:
اكوا باور الأمونيا الخضراء الهيدروجين الاخضر شركة اكوا باور مشروع نيوم نيوم

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