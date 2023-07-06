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توضيح مهم من “الحج” بخصوص تنقل المعتمرين خارج مكة والمدينة

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توضيح مهم من “الحج” بخصوص تنقل المعتمرين خارج مكة والمدينة

توضيح مهم من “الحج” بخصوص تنقل المعتمرين خارج مكة والمدينة

توضيح مهم من “الحج” بخصوص تنقل المعتمرين خارج مكة والمدينة
١٠:٠٥:٤١ ص، الخميس، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة الحج والعمرة للمعتمرين، حرية التنقل بين مدن المملكة خلال فترة التأشيرة البالغة 90 يومًا.

وأضافت عبر حسابها في موقع “تويتر” مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته”.

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تصريح العمرة للمواطنين

وكشفت الوزارة عن شروط التصريح بأداء العمرة للمواطنين داخل المملكة.

وأضافت: “لأداء العمرة يجب اصدار التصريح من تطبيق نسك او تطبيق توكلنا، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا”.

موعد إصدار تصاريح العمرة

ومع انتهاء موسم الحج، برزت تساؤلات حول موعد إصدار تصاريح العمرة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن مواعيد بدء إصدار تصاريح العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

– الموقع الإلكتروني : http://Haj.gov.sa
– حساب تويتر :
@HajMinistry

وأوقفت وزارة الحج والعمرة، بدءًا من يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو 2023)، إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

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